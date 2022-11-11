СБУ ліквідувала ворожу ботоферму, яка щодня створювала понад 500 акаунтів для поширення кремлівської пропаганди

Ворожу ботоферму організували четверо мешканців Вінниччини, а її технологічне забезпечення здійснював житель Києва. За кожного «бота» отримувалась платня електронними переказами, які проходили через платіжні системи РФ.

Кіберфахівці Служби безпеки заблокували потужну ботоферму, яка працювала на користь спецслужб країни-агресора. В результаті слідчо-оперативних дій у Києві та Вінницькій області викрито п’ятьох її організаторів, які проводили інформаційні диверсії проти нашої держави.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Спеціалізоване обладнання ворожого «осередку» дозволяло щодня реєструвати понад 500 анонімних облікових записів у різних соцмережах, у тому числі заборонених в Україні», - йдеться у повідомленні.

Саме ці фейкові акаунти використовували для поширення кремлівської пропаганди в інтернет-просторі.

Насамперед зловмисники масово розповсюджували дезінформацію про ситуацію на фронті, а також виправдовували збройну агресію РФ.

Подібні «вкиди» подавали від імені «пересічних» громадян, які нібито проживають в Україні, зокрема у тимчасово окупованих її районах.

За даними слідства, ворожу ботоферму організували четверо мешканців Вінниччини, а її технологічне забезпечення здійснював житель Києва.

Встановлено, що вони пропонували «послуги» щодо «розгону» деструктивного контенту з РФ.

При цьому основними клієнтами зловмисників були представники спецслужб країни-агресора, які використовували «ботів» для нав’язування рашистської ідеології та московської брехні про війну в Україні.

Через підставних осіб ворог купував анонімні акаунти та застосовував їх для проведення інформаційно-підривної діяльності.

За кожного «бота» ділки отримували плату електронними переказами, які проходили через платіжні системи РФ.

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) КК України триває слідство для з’ясування всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Нагадаємо, раніше СБУ ліквідувала у Дніпрі ворожу ботоферму, яка працювала для «розгону» кремлівської пропаганди в ЄС. Було створено майже 10 тис. фейкових акаунтів.