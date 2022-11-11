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РФ через своїх агентів на Заході дискредитує ЗСУ та Україну, - ГУР

Росіяни працюють із міжнародними ЗМІ для проведення інформаційних операцій.

РФ через своїх агентів на Заході дискредитує ЗСУ та Україну, - ГУР
Фото: надано пресслужбою

Для проведення інформаційних операцій росіяни створювали свою мережу за кордоном ще до початку широкомасштабної збройної агресії. Спецслужби країн-партнерів донині виявляють людей, які є або агентами спецслужб РФ, або ж "агентами впливу" РФ.

Про це повідомляє ГУР МО України з посиланням на інтерв'ю представника воєнної розвідки Андрія Черняка РБК - Україна.

«Росіяни працюють із засобами масової інформації для проведення інформаційних операцій, як, наприклад, про вигаданий продаж Україною західного озброєння або застосування нашими Збройними силами "брудної бомби"», – зазначив Черняк.

За словами представника воєнної розвідки України, росіяни надзвичайно зацікавлені в тому, щоб перекрити шляхи постачання зброї від наших партнерів, адже розуміють, що без їхньої військово-технічної допомоги Україні буде дуже важко.

"На фінансування саме цієї інформаційної кампанії щодо протидії надходженню зброї росіяни витрачають мільйони доларів. Вона масштабна і поки неефективна. Проте країна-терорист не полишає спроб чинити вплив на країни Європи, зокрема на Великобританію та на німецьке суспільство", – пояснив він.

Черняк уточнив, що росіяни намагаються унеможливити надходження зброї до України будь-якими способами. До цього залучені космічна розвідка, агентурна мережа і всі засоби політичного та економічного шантажу.

"Інформаційні атаки через ЗМІ – це лише одна зі складових широкомасштабної інформаційної операції з дискредитації України перед західним світом", – сказав представник воєнної розвідки.

Нагадаємо, на думку ГУР, звинувачення країни-терориста у планах України застосувати "брудну бомбу" тривожні, але вони є спробою тиску на міжнародну спільноту з метою схиляння української влади до перемовин.

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