Кабмін воєнного часу
Кабмін воєнного часу
Пюре, фрі чи в мундирі?
Пюре, фрі чи в мундирі?
Вибори у США: як реванш республіканців вплине на подальшу допомогу Україні
Вибори у США: як реванш республіканців вплине на подальшу допомогу Україні
У Путіна закінчуються варіанти щодо України, – Bloomberg
У Путіна закінчуються варіанти щодо України, – Bloomberg
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Львівські десантники показали відео знищення підрозділу окупантів перед звільненням населеного пункту
Львівські десантники показали відео знищення підрозділу окупантів перед звільненням населеного пункту
Київ повертають до планових відключень електроенергії (оновлено)
Київ повертають до планових відключень електроенергії (оновлено)
Стратегічне значення. З якими складнощами вже зіткнулась влада через вилучення майна під час воєнного стану
Стратегічне значення. З якими складнощами вже зіткнулась влада через вилучення майна під час воєнного стану
ГоловнаСуспільствоВійна

З російського полону звільнили ще 45 українських захисників

Також вдалося повернути два тіла загиблих героїв.

З російського полону звільнили ще 45 українських захисників
Фото: Офіс президента

Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула з російського полону ще 45 бійців Збройних сил.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Відбувся черговий обмін - вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ. Серед них солдати та сержанти, які у боях захищали нашу державу", - написав він у Telegram.

Голова ОП також додав, що вдалося повернути два тіла загиблих захисників.

Нагадаємо, 3 листопада Україна і Росія провели черговий обмін полоненими. Тоді додому повернулися 107 захисників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також