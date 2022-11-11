Також вдалося повернути два тіла загиблих героїв.

Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула з російського полону ще 45 бійців Збройних сил.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Відбувся черговий обмін - вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ. Серед них солдати та сержанти, які у боях захищали нашу державу", - написав він у Telegram.

Голова ОП також додав, що вдалося повернути два тіла загиблих захисників.

Нагадаємо, 3 листопада Україна і Росія провели черговий обмін полоненими. Тоді додому повернулися 107 захисників.