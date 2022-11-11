Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула з російського полону ще 45 бійців Збройних сил.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Відбувся черговий обмін - вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ. Серед них солдати та сержанти, які у боях захищали нашу державу", - написав він у Telegram.
Голова ОП також додав, що вдалося повернути два тіла загиблих захисників.
Нагадаємо, 3 листопада Україна і Росія провели черговий обмін полоненими. Тоді додому повернулися 107 захисників.