Учора росіяни обстріляли “градами” і артилерією 10 населених пунктів Донеччини

Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 9 населених пунктів Донецької області. Ворожі снаряди забрали життя і травмували мешканців, зруйнували оселі.

Про це повідомляє у Telegram МВС України.

Згідно з повідомленням, ворог вів вогонь по Авдіївці, Бахмуту, Торецьку, Кураховому, селищам – Велика Новосілка, Очеретине, Південне, селам – Карлівка, Галицинівка.

Армія РФ застосувала проти мирного населення РЗСВ “град” та артилерію. Внаслідок обстрілів пошкоджено 15 житлових будинків.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Співробітниками поліції евакуйовано ще 176 людей, з початку обов’язкової евакуації – понад 29 000 осіб, серед них 4 486 – діти, 1 826 – люди з інвалідністю.

Нагадаємо, вчора окупанти вбили двох мирних жителів Донецької області – у Бахмуті і Авдіївці. Ще п’ятеро людей отримали поранення. Крім того, правоохоронці виявили тіла шістьох людей, убитих росіянами під час окупації.