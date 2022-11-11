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Київрада вилучила російську мову з освітніх програм комунальних дитсадків і шкіл

За проголосували 64 депутати. 

Київрада вилучила російську мову з освітніх програм комунальних дитсадків і шкіл
Фото: twitter.com/unicef_eca

Київська міська рада повністю виключила російську мову з навчальних програм комунальних дитячих садків і закладів середньої освіти. Це рішення підтримали 64 депутати, повідомила пресслужба міської влади. 

Голова Комісії з питань освіти і науки, сімʼї, молоді та спорту Вадим Васильчук зазначив, що вивчення російської мови в умовах війни з Росією є недоцільним і неправильним. 

"Очільники РФ неодноразово заявляли, що «Росія сягає настільки далеко, як далеко поширена російська мова». У зв’язку з цим депутатський корпус Київської міської ради прийняв рішення, яке надасть можливість уникнути ескалації напруги в суспільстві та посилить захист освітнього простору Києва від гібридних впливів держави-агресора. Мова має значення, і в час війни – це питання національної безпеки", – заявив депутат.

Улітку в КМДА повідомляли, що на поточний навчальний рік у школах не було передбачено викладання предметів російською чи вивчення її. 

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