Київрада вилучила російську мову з освітніх програм комунальних дитсадків і шкіл

Київська міська рада повністю виключила російську мову з навчальних програм комунальних дитячих садків і закладів середньої освіти. Це рішення підтримали 64 депутати, повідомила пресслужба міської влади.

Голова Комісії з питань освіти і науки, сімʼї, молоді та спорту Вадим Васильчук зазначив, що вивчення російської мови в умовах війни з Росією є недоцільним і неправильним.

"Очільники РФ неодноразово заявляли, що «Росія сягає настільки далеко, як далеко поширена російська мова». У зв’язку з цим депутатський корпус Київської міської ради прийняв рішення, яке надасть можливість уникнути ескалації напруги в суспільстві та посилить захист освітнього простору Києва від гібридних впливів держави-агресора. Мова має значення, і в час війни – це питання національної безпеки", – заявив депутат.

Улітку в КМДА повідомляли, що на поточний навчальний рік у школах не було передбачено викладання предметів російською чи вивчення її.