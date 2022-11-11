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За добу ЗСУ ліквідували 710 окупантів, 10 танків і вертоліт

Також знищено шість БпЛА. 

За добу ЗСУ ліквідували 710 окупантів, 10 танків і вертоліт
Фото: EPA/UPG

Загальна кількість втрат Росії у війні проти українців з 24 лютого по 11 листопада склала орієнтовно 79 400 осіб. За минулу добу сили оборони України ліквідували 710 окупантів. 

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ. Там зазначили, що найвищих втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку. 

"Темп не падає. Знову понад 700", – повідомили в Генштабі.

Інші втрати:

  • танків – 2814 (+10)
  • бойових броньованих машин – 5696 (+14)
  • артилерійських систем – 1817 (+12)
  • РСЗВ – 393 (+0) 
  • засоби ППО – 205 (+0)
  • літаків – 278 (+0)
  • гелікоптерів – 261 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1505 (+6)
  • крилаті ракети – 399
  • кораблі/катери – 16 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4259 (+17)
  • спеціальна техніка – 159 (+0)

Фото: Генштаб

Минулої доби захисники відбили чотири атаки ворога в Луганській області і 10 – у Донецькій. 

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