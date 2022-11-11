За добу ЗСУ ліквідували 710 окупантів, 10 танків і вертоліт

Також знищено шість БпЛА.

Загальна кількість втрат Росії у війні проти українців з 24 лютого по 11 листопада склала орієнтовно 79 400 осіб. За минулу добу сили оборони України ліквідували 710 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ. Там зазначили, що найвищих втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

"Темп не падає. Знову понад 700", – повідомили в Генштабі.

Інші втрати:

танків – 2814 (+10)

бойових броньованих машин – 5696 (+14)

артилерійських систем – 1817 (+12)

РСЗВ – 393 (+0)

засоби ППО – 205 (+0)

літаків – 278 (+0)

гелікоптерів – 261 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1505 (+6)

крилаті ракети – 399

кораблі/катери – 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4259 (+17)

спеціальна техніка – 159 (+0)

Фото: Генштаб

Минулої доби захисники відбили чотири атаки ворога в Луганській області і 10 – у Донецькій.