Виявлено тіла ще шістьох людей, вбитих росіянами під час окупації Донеччини

Тіла загиблих знайшли у Дробишевому та Яровій.

Минулої доби окупанти вбили двох мирних жителів Донецької області – у Бахмуті і Авдіївці.

Про це повідомляє у Telegram очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 10 листопада стало відомо про двох цивільних, убитих росіянами на Донеччині: у Бахмуті та Авдіївці”, – зазначив він.

Крім того, правоохоронці виявили тіла шістьох людей, убитих росіянами під час окупації: чотирьох – у Дробишевому та двох – у Яровій.

Ще п’ятеро людей в області отримали поранення 10 листопада. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, тіла вбитих росіянами мирних жителів знаходять на деокупованих територіях щодня. Так, 9 листопада стало відомо про трьох цивільних, убитих загарбниками на Донеччині: двох – у Бахмуті та одного – у Павлівці.