У РФ засекретили черговий економічний показник – споживання електроенергії

Це один із ключових показників, який сигналізує про стан справ у всій економіці.

Російська влада продовжує засекречувати офіційну статистику з різних галузей економіки, яка б допомогла показати, як санкції вплинули на її рецесію та падіння промисловості.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Після митної та банківської статистики, даними щодо золотовалютних резервів, федерального бюджету та видобутку нафти гриф “таємно” наклали на відомості про споживання електроенергії. Це один із ключових показників, який сигналізує про стан справ у всій економіці.

Диспетчер російської енергосистеми АТ “Системний оператор” вирішив не розкривати дані щодо споживання електроенергії за жовтень (останній звітний місяць). У компанії повідомили, що обсяг інформації, що надається у відкритому доступі, буде “скориговано”. Також там додали, що причина рішення – те, що останнім часом “почастішали випадки некоректного використання оперативних даних”.

За даними диспетчера, у жовтні в Росії почалося помітне зниження споживання електроенергії і стало рекордним з початку війни.

Споживання впало у кожному другому регіоні: в енергосистемі Центру показник знизився приблизно на 3%, в енергосистемі Півдня – на 2,7%, Середньої Волги – на 2%, Північного Заходу – на 1,7%, а в енергосистемі Уралу – на 0,4%. Зросло споживання в енергосистемах Сходу та Сибіру – на 2,9%.

“Рада виробників енергії” (об'єднує генеруючі компанії) прогнозує, що у четвертому кварталі спад енергоспоживання може прискоритися до 2,5%.

Нагадаємо, Міністерство торгівлі США скасувало наданий Росії два десятиліття тому статус країни з ринковою економікою.