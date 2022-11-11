Стратегічне значення. З якими складнощами вже зіткнулась влада через вилучення майна під час воєнного стану
Стратегічне значення. З якими складнощами вже зіткнулась влада через вилучення майна під час воєнного стану
Пюре, фрі чи в мундирі?
Пюре, фрі чи в мундирі?
Львівські десантники показали відео знищення підрозділу окупантів перед звільненням населеного пункту
Львівські десантники показали відео знищення підрозділу окупантів перед звільненням населеного пункту
Вибори у США: як реванш республіканців вплине на подальшу допомогу Україні
Вибори у США: як реванш республіканців вплине на подальшу допомогу Україні
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
У Путіна закінчуються варіанти щодо України, – Bloomberg
У Путіна закінчуються варіанти щодо України, – Bloomberg
Кабмін воєнного часу
Кабмін воєнного часу
Військове командування РФ не просило про “зелений коридор” для виведення військових з Херсона, – Громов
Військове командування РФ не просило про “зелений коридор” для виведення військових з Херсона, – Громов
ГоловнаЕкономікаДержава

ЄС закликає Росію продовжити термін дії “зернової угоди”, який завершується через тиждень

Євросоюз продовжить підтримувати постачання української сільськогосподарської продукції на світові ринки.

ЄС закликає Росію продовжити термін дії “зернової угоди”, який завершується через тиждень
Фото: Міністерство інфраструктури України у Facebook

Євросоюз закликає Росію продовжити термін дії “зернової угоди”.

Про це йдеться у заяві ЄС, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер Відні, пише Укрінформ.

“Ми закликаємо Росію продовжити угоду після завершення її поточного терміну дії, який закінчується 19 листопада, і закликаємо Росію добросовісно виконувати Чорноморську зернову ініціативу ООН. ЄС та його держави-члени продовжуватимуть реагувати на глобальну кризу продовольчої безпеки та підтримувати вчасне і стабільне постачання української сільськогосподарської продукції на світові ринки”, – йдеться у заяві.

У ЄС наголошують, що “продовольство та голод ніколи не повинні використовуватися як зброя війни”.

“Однак Росія навмисно загострила глобальну кризу продовольчої безпеки, знищивши або розграбувавши українські запаси зерна, порушивши виробництво, запровадивши квотні обмеження на власний експорт продуктів харчування та добрив, а також ввівши блокаду українських морських портів”, – заявили в ЄС.

У цьому контексті Чорноморська зернова ініціатива є ключовою для забезпечення продовольством найбільш вразливих верств населення у світі, зазначено у документі. 

Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила про вихід з "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників.

Однак вже 2 листопада Володимир Путін заявив, що Росія відновила свою участь в угоді про експорт українського зерна, але залишає за собою право вийти з цих угод.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не виключає повторного закриття Росією "зернового коридору".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також