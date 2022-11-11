ЄС закликає Росію продовжити термін дії “зернової угоди”, який завершується через тиждень

Євросоюз закликає Росію продовжити термін дії “зернової угоди”.

Про це йдеться у заяві ЄС, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер Відні, пише Укрінформ.

“Ми закликаємо Росію продовжити угоду після завершення її поточного терміну дії, який закінчується 19 листопада, і закликаємо Росію добросовісно виконувати Чорноморську зернову ініціативу ООН. ЄС та його держави-члени продовжуватимуть реагувати на глобальну кризу продовольчої безпеки та підтримувати вчасне і стабільне постачання української сільськогосподарської продукції на світові ринки”, – йдеться у заяві.

У ЄС наголошують, що “продовольство та голод ніколи не повинні використовуватися як зброя війни”.

“Однак Росія навмисно загострила глобальну кризу продовольчої безпеки, знищивши або розграбувавши українські запаси зерна, порушивши виробництво, запровадивши квотні обмеження на власний експорт продуктів харчування та добрив, а також ввівши блокаду українських морських портів”, – заявили в ЄС.

У цьому контексті Чорноморська зернова ініціатива є ключовою для забезпечення продовольством найбільш вразливих верств населення у світі, зазначено у документі.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила про вихід з "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників.

Однак вже 2 листопада Володимир Путін заявив, що Росія відновила свою участь в угоді про експорт українського зерна, але залишає за собою право вийти з цих угод.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не виключає повторного закриття Росією "зернового коридору".