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Через відключення електроенергії ВВП України впаде ще більше, – Reuters

Компанії не можуть нормально працювати.

Через відключення електроенергії ВВП України впаде ще більше, – Reuters
Львів без світла, 10 жовтня
Фото: Роман Балук

Атаки Росії на енергетичні об’єкти та віялові відключення електроенергії можуть призвести до більшого, ніж очікувалося, скорочення ВВП у 2022 році.

Про це пише Reuters з посиланням на міністерку економіки України Юлію Свириденко, яка прибула у Вашингтон на зустріч з високопоставленими офіційними особами США.

За її словами, підприємства і люди в Україні стикаються з відключенням електрики по 6 і більше годин на добу. Це позначається на економічній ефективності, оскільки компанії не можуть нормально працювати.

“Якщо відключення електроенергії продовжуватимуться протягом наступних кількох тижнів, ВВП може впасти ще більше", – прокоментувала Свириденко.

Вона привела дані Міністерства економіки, згідно з якими обсяг виробництва у жовтні впав на 39% після скорочення 35% у період із серпня по вересень.

Свириденко зауважила, що уряд України потребуватиме іноземної допомоги і зараз робить кроки для зменшення витрат за рахунок скорочення персоналу та приватизації невеликих державних підприємств.

Нагадаємо, надання Європейським Союзом Україні нового пакету допомоги в розмірі 18 млрд євро у наступному році допоможе покрити значну частину дефіциту бюджету, який становить 38 млрд доларів. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. 

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