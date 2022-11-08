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98% газу в сховищах – це український газ, – прем'єр-міністр

"Укргазвидобування" за девʼять місяців цього року видобуло майже 10 млрд кубометрів блакитного палива.

98% газу в сховищах – це український газ, – прем'єр-міністр
Фото: ЕРА/UPG

Станом на сьогодні Україна має в запасах 14,6 млрд кубічних метрів газу, з них 98% – це український газ.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За його словами, решта – 2% – блакитного палива зі сховищ належать нерезидентам.

Зокрема, державна компанія №Укргазвидобування№ за 9 місяців 2022 року видобула майже 10 млрд кубометрів.

"Попри війну й усі виклики, це лише на 2% менше, ніж було видобуто за цей же період минулого року", – підкреслив Шмигаль.

Він додав, що тепла осінь та економія енергоресурсів дозволяють закачувати газу більше, ніж його відбирають із газосховищ. Достатньо накопичили на складах і вугілля.

"На складах ТЕС і ТЕЦ маємо 1,5 млн тонн вугілля, що майже вдвічі більше, ніж необхідні гарантовані запаси. Тому ресурсів накопичено достатньо, і ключовим викликом залишається саме навмисні пошкодження енергетичної інфраструктури Росією", – сказав прем'єр.

Нагадаємо, в Україні майже 60% всіх об’єктів вже підключено до тепла. У п’яти областях рівень підключення становить більш ніж 85%, а ще у двох він уже сягнув 100%.

Третина Рівного не залежить від постачання газу.

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