Перед судом постануть керівники державного комбінату Буковини, які розтратили зерно на 4,3 млн грн

Їх звинувачують у зловживання службовим становищем.

Колишній керівник і начальник структурного підрозділу одного з державних комбінатів Чернівецької області постануть перед судом через зловживання службовим становищем.

Про це повідомили в пресслужбі Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, підозрювані розтратили зерно, яке перебувало на зберіганні комбінату. Загальна вартість завданих збитків склала понад 4,3 млн грн.

Зловмисникам повідомили про підозру на початку жовтня.

Обом загрожує позбавлення волі терміном від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше отримав підозру ексдиректор держпідприємства за розтрату 148 тис. доларів, отриманих від оренди суден у Криму.

На Одещині викрили двох посадовців, які незаконно нараховували собі завищені зарплати.