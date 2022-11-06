Розв’язана Росією війна завдала збитків довкіллю України на понад 1,35 трлн гривень

Найбільшою небезпекою наразі є замінована дамба Каховської ГЕС і ядерний шантаж на ЗАЕС.

Унаслідок російської збройної агресії довкіллю України завдано збитків на понад 1,35 трлн гривень.

Про це повідомляє у Facebook Рахункова палата з посиланням на дані Оперативного штабу з фіксації екозлочинів РФ.

Зазначається, що внаслідок російських атак щодня спалахують лісові пожежі, горять нафтопродукти і промислові об’єкти. У повітря потрапляють небезпечні речовини. З початку повномасштабного вторгнення кількість таких викидів перевищила 67 млн тонн проти 2,2 млн тонн у 2021 та 2020 роках.

Наразі вже постраждало 3 млн га лісів – майже третина лісового фонду нашої держави. Деякі з них – втрачені назавжди. Близько третини території України потребуватиме розмінування, на що знадобиться щонайменше 10 років.

Також загроза існує не лише навколишньому середовищу України, оскільки війна спричинила низку проблем для довкілля в Європі. Одними з найбільших небезпек наразі є замінована дамба Каховської ГЕС та ядерний шантаж на окупованій Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України затвердило методику визначення шкоди та збитків, заподіяних лісовому фонду внаслідок збройної агресії Росії.