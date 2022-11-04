Він упевнений, що героїзм українських військових повинен бути підкріплений успіхами у соціально-економічній сфері. Для цього держава, бізнес і західні партнери повинні об’єднати свої зусилля. Як не втратити, а навпаки – досягти збільшення бізнес-показників під час війни? Як побудувати систему продовольчої безпеки? Яких кроків очикує від уряду українській бізнес? На ці та інші питання відповідає Сергій Касьянов, голова ради директорів компанії KSG Agro та за сумісництвом голова ради Благодійного фонду «Майбутнє».

Фото: Сергій Касьянов Сергій Касьянов

Два українські фронти

Сьогодні у країні два фронти. На першому – армія, яка воює з ворогом. На другому – бізнес, який виробляє те, що необхідно для людей, для армії, для всіх нас. Тому на сьогодні головне завдання українського бізнесу – робити все можливе для нашої майбутньої перемоги. Війна змінила все – і життя людей, і діяльність підприємств. Наша компанія KSG Agro поставила перед собою завдання прикласти максимум зусиль, щоб забезпечити безперебійне виробництво іпостачання агропродукції, тому що під час війни продовольча безпека є важливим елементом загальної системи безпеки у країні. KSG Agro є однією з найбільш важливих складових продовольчої інфраструктури прифронтової Дніпропетровської області. Дніпропетровщина – це два мільйони гектарів родючої землі. Це сотні підприємств, які виробляють різні види продукції: м'ясо, хліб, борошно, макарони, овочі, фрукти... Область є самодостатньою. Регіон не тільки сам себе прогодує, а й може допомогти іншим областям України. Саме про це свідчить досвід нашої компанії, який ми набули під час війни.

Подолати невизначеність

На початку війни KSG Agro стикнулася з невизначеністю. Всі попередні плани треба було коригувати. У нашій компанії, як і у багатьох інших, найбільшим пріоритетом стало забезпечення можливості безперебійно працювати. Для цього нам треба було вирішувати чимало соціальних та кадрових питань, адже велика кількість людей виїхала з країни. По-друге, ми почали відновлювати ланцюги постачання, які перервалися, канали збуту і таке інше. Почали тісніше співпрацювати з тергромадами та військовими адміністраціями, щоб забезпечити армію і тил усім необхідним. Головним продуктом споживання, на якому KSG Agro зробила наголос у виробничій стратегії, є свинина. На сьогодні доля цієї нашої продукції на споживчому ринку Придніпровського регіону складає приблизно 80%. Але географія постачання виходить далеко за його межі, включаючи також Харківщину та Запоріжжя. З початку війни ми значно збільшили наше виробництво – на 20% у порівнянні з довоєнним часом. На 20 тис. га землі ми вирощуємо зернову групу, з якої виробляємо корми для тварин. Компанія має повний генетичний цикл: всіх тварин ми вирощуємо на власних фермах, повністю контролюючи процес технологічного росту. Далі продукцію відвантажуємо на м’ясокомбінат, який є у нашій вертикальній інтеграції. Після цього вона потрапляє до мережі супермаркетів або напряму в організації, які споживають наші вироби.

Фото: 49000.com.ua

Змінити соціальну стратегію

Війна змінила й таке поняття, як соціально-відповідальний бізнес. На мій погляд, основне завдання бізнесу зараз не отримання прибутку за будь-яку ціну, а збереження кваліфікованого кадрового ядра та робочих місць, утримання заробітної плати на гідному рівні, надання додаткових соціальних пільг тим, хто їх найбільше потребує. Під час війни важко всім. Але KSG Agro, усвідомлюючи власну відповідальність, у своїй соціальній політиці зробила ставку на три речі. Перша – не скорочення, а, навпаки, збільшення кількості робочих місць. Друга – підвищення відповідно до інфляції та вчасна виплата заробітної платні. Третя – взаємодія з територіальними громадами. З початку війни багато українців виїхало за кордон, але Дніпропетровщина прийняла й багато переселенців. Ці люди потребують уваги не тільки з боку держави, але й з боку бізнесу. Тому ми допомагаємо їм із працевлаштуванням, розв'язуємо проблеми з житлом. Започаткували програми продовольчої допомоги сім’ям із дітьми.

Повернути людям відчуття стабільності

Незважаючи на всі труднощі, там, де ми займаємося рослинництвом, компанія виконує всі зобов'язання стосовно виплати орендної плати по паях. Навіть під час війни люди повинні відчувати стабільність у всіх сенсах цього слова: і психологічно, і матеріально, і соціально. Збереження такої стабільності дуже важливо для нашої перемоги. Зараз ворог робить все, щоб посіяти хаос, зруйнувати не тільки енергетику й водопостачання, але й нашу волю до перемоги. Тому сьогодні KSG Agro, як «містоутворювальне» підприємство, дбає про те, щоб люди не страждали від нестачі води та світла. Ми придбали електрогенератори досить високої потужності, які забезпечують водо- та електропостачання не тільки виробництву, але й мешканцям громади.

Трансформувати під час війни благодійні проєкти

Після 24 лютого певна трансформація відбулася і з нашим Благодійним фондом «Майбутнє», який працює в Україні вже понад 20 років. До програм розвитку тергромад, соціальних та культурних програм додалися інші напрямки. Ми опікуємося бійцями, які були закликані до армії від тергромад, з якими Фонд співпрацює. Забезпечуємо їх всім необхідним, в першу чергу бронежилетами та іншою амуніцією. Реагуючи на запити військових підрозділів, військових адміністрацій, лікарень та шпиталів, ми безплатно допомагаємо їм продуктами харчування. З початку війни KSG Agro відвантажило їм продукції більше ніж на 10 млн грн. Компанія брала активну участь у програмі виробництва тушкованки для потреб армії, яку ініціювала Криворізька військова адміністрація, надавши для цього 40 тонн м’ясної продукції безплатно.

Повернути пораненим повноцінне життя

Фонд активно співпрацює з видатним українським хірургом, академіком Олександром Лоскутовим та Українсько-німецькою асоціацією ортопедів-травматологів. Ім’я Лоскутова добре відомо за межами країни, серед європейських колег він має великий авторитет. Об’єднавши зусилля, ми змогли організувати перші постачання з Німеччини медичної продукції, в першу чергу необхідної для складних операцій, які наші талановиті хірурги проводять у Дніпрі, Кривому Розі, Миколаєві... Відновлення країни починається з відновлення повноцінної життєдіяльності її захисників. Тому Фонд і надалі планує продовжувати ці програми.

Найважчий рік українського агробізнесу

Бізнес як може допомагає країні, тому розраховує, що держава своєю чергою буде враховувати його потреби. Зрозуміло, що цей рік для країни та українського агробізнесу дуже важкий. Закриття портів призвело до зменшення цін на кінцеву продукцію у порівнянні з минулим роком. 2021 рік був для аграріїв врожайним, було достатньо вологи, хоча зазвичай наш регіон потерпає від засухи. 2022-й був не таким сприятливим. Ціни на продукцію стали значно нижчими, спочатку удвічі, а потім навіть і ще нижче. Натомість вартість добрив, палива та іншого стала вище у два з половиною рази. Це створюєскладну ситуацію для аграріїв. Вони будуть змушені якось із неї виходити, тому що матимуть дефіцит обігових коштів: зменшувати кількість добрив, використовувати більш економні технології. Великою проблемою для агровиробників є здорожчання облікових ставок. Нацбанк нещодавно збільшив облікову ставку для фінансування з 16 % до 25 %. Це означає, що банки своєю чергою мають кредитувати під 30–28 % мінімум.

Держава повинна визначити пріоритети

Всі ми згодні з тим, що державі потрібна концентрація коштів для фінансування військових дій. Але й у сфері економіки та виробництва уряду б не завадило визначити якісь пріоритети. Наприклад, створити систему компенсації кредитних відсотків. Створити умови, за яких банки мали б можливість кредитувати за оптимальними ставками підприємства, які виробляють продукцію для забезпечення продовольчої безпеки країни. Зрозуміло, що імпорт Україну не нагодує. Наша компанія всі зобов'язання щодо забезпечення продовольчої безпеки виконує, продовжує реалізацію всіх запланованих ще до війни виробничих програм. Але потрібно розуміти, що такі підприємства, як KSG Agro, вже працюють у режимі підвищеної напруги, тому розраховують на зважену та відповідальну політику з боку держави.

Фото: landlord.ua Сергій Касьянов

Допомога партнерів не відміняє власних зусиль

Зараз відбувається потужна інтеграція України в ЄС. Європа широко відкрила двері не лише для наших людей, а й для нашої продукції. В ситуації морської блокади, нехай навіть не повної, з боку Росії ЄС робить все, щоб ми мали альтернативу морським портам. Сьогодні усі мита до ЄС скасовані, не сплачується податок на додану вартість при розмитненні. Це великі кроки назустріч Україні, але вони мають бути підтримані урядами з обох боків. Тому що відновлені обсяги постачання недостатні – це 10–15 % від того, що має бути. На жаль, сьогодні ми бачимо 10–30-кілометрові черги вантажівок із продукцією на кордоні України та країн ЄС. Звісно, таким чином неможливо досягти обсягів, які до цього обслуговували 50-тисячні морські судна. Треба шукати можливість організації додаткових пунктів перетину кордону; створювати на залізничних вузлах, де українська колія стикується з європейською, умови для перевантаження агропродукції.

Стан економіки гальмує українську перемогу

Окрім протистояння ворогу безпосередньо на лінії фронту, у країні існує багато проблем, які потребують негайного вирішення. Великою проблемою, яка гальмує українську перемогу, є стан економіки. Адже ніхто з інвесторів не буде вкладати 1 долар, щоб отримати назад лише 50 центів. Щоб розвиватися та зростати, економіка потребує позитивних сигналів від уряду. Велика подяка нашим західним партнерам за те, що вони готові допомагати Україні зберегти своє аграрне виробництво та якість української землі. Думаю, якщо в країні запрацюють програми, які дозволять виготовляти продукцію з високою додатковою вартістю, це теж буде підтримано на Заході. Але потрібно, щоб та частина уряду, яка має піклуватися про внутрішню

економіку, економіку тилу, запрацювала на великий, амбітний результат. Не варто забувати й про ті підприємства, які у тяжких умовах війни прикладають чималих зусиль для досягнення цього результату. За відповідних умов вони будуть створювати додану вартість і робочі місця, забезпечать продуктами споживання український ринок і розширять експортні можливості країни.

Роль України у подоланні глобальної продовольчої кризи

Ми всі бачимо, наскільки світова економіка виявилася чутливою до війни в Україні. Останнім часом ціни на продовольчі товари зростають по всьому світові. Це не дивно, якщо згадати, що у виробництві значної кількості продукції Україна займала провідні позиції. У експорті рослинної олії ми були першими у світі. По зернових культурах мали теж значні відсотки. Тобто дуже багато країн залежало від нашої продукції. Сподіваюся, людство надалі зможе запобігти тій кризі, до якої може призвести подібна війна. Але вже зараз потрібно зробити все можливе для того, щоб її наслідки були мінімальними, тому що сьогодні ми знаходимося за крок від глобальної продовольчої кризи. Харчових продуктів вистачає вже далеко не всім. Наразі це стосується країн Африки та інших слаборозвинених країн. Тому людство повинно якомога скоріше об’єднати зусилля, щоб допомогти Україні максимально швидко відновити аграрне виробництво та експорт на достатньому рівні. Сьогодні бути українцем – це круто. Усе українське – це тренд. Наші друзі у США, Європі та в інших країнах розуміють, що саме в Україні зараз вирішується доля цивілізованого світу. І це дає нам шанс на перемогу не тільки у військовій, але й у соціально-економічній сфері.

Відеоверсія інтерв’ю Сергія Касьянова: