Міністр фінансів України: Усі партнери розуміють, що єдина нація у світі, яка може зараз перемогти росіян, – це українці

Міжнародні партнери України усвідомлюють, що наша країна здатна перемогти росіян.

Про це міністр фінансів України Сергій Марченко розповів в ексклюзивному інтерв'ю для LB.ua.

"Всі прекрасно розуміють, що, напевно, єдина країна у світі, точніше нація у світі, яка може зараз перемогти росіян – це українці. І це об’єктивно. Так, спільними зусиллями. За допомогою сучасної зброї і з фінансовою підтримкою, санкціями, але всі прекрасно розуміють, наскільки зараз це важливий момент", - сказав він, коментуючи переговори щодо надання фінансової допомоги Україні на наступний рік.

Він додав, що в ході перемовин є розуміння ситуації та немає жодного натяку на невдоволення щодо продовження фінансування наших потреб через війну і спонукання до перемовин з ворогом.

"Такого ніхто жодного разу не казав. Жодного меседжу. Навіть приблизно в такому форматі меседжі не лунають. Підкреслюю це", - зазначив Сергій Марченко.

Він також розповів, що Мінфін підготував проєкт бюджету на наступний рік з розрахунку на те, що війна може тривати весь рік.