В окупованому Херсоні лунають вибухи
В окупованому Херсоні лунають вибухи
Севастопольський вальс. Атака безпілотників
Севастопольський вальс. Атака безпілотників
Вітренко пішов. Чи врятує Нафтогаз Чернишов?
Вітренко пішов. Чи врятує Нафтогаз Чернишов?
«На Західному фронті без змін»: німецький погляд на Першу світову
«На Західному фронті без змін»: німецький погляд на Першу світову
Фонд Притули оголосив новий великий збір – на 50 британських бронетранспортерів "Спартан"
Фонд Притули оголосив новий великий збір – на 50 британських бронетранспортерів "Спартан"
Український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця цього року, – "Укроборонпром"
Український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця цього року, – "Укроборонпром"
Держкіно призначило нову керівницю Довженко-Центру
Держкіно призначило нову керівницю Довженко-Центру
Використання РФ дронів “Arash-2” має потенціал стати “великим переломом” у війні, – CNN
Використання РФ дронів “Arash-2” має потенціал стати “великим переломом” у війні, – CNN
ГоловнаЕкономікаФінанси

Міністр фінансів України: Усі партнери розуміють, що єдина нація у світі, яка може зараз перемогти росіян, – це українці

Фінансова допомога продовжиться

Міністр фінансів України: Усі партнери розуміють, що єдина нація у світі, яка може зараз перемогти росіян, – це українці
Фото: Макс Требухов

Міжнародні партнери України усвідомлюють, що наша країна здатна перемогти росіян.

Про це міністр фінансів України Сергій Марченко розповів в ексклюзивному інтерв'ю для LB.ua

"Всі прекрасно розуміють, що, напевно, єдина країна у світі, точніше нація у світі, яка може зараз перемогти росіян – це українці. І це об’єктивно. Так, спільними зусиллями. За допомогою сучасної зброї і з фінансовою підтримкою, санкціями, але всі прекрасно розуміють, наскільки зараз це важливий момент", - сказав він, коментуючи переговори щодо надання фінансової допомоги Україні на наступний рік.

Він додав, що в ході перемовин є розуміння ситуації та немає жодного натяку на невдоволення щодо продовження фінансування наших потреб через війну і спонукання до перемовин з ворогом.

"Такого ніхто жодного разу не казав. Жодного меседжу. Навіть приблизно в такому форматі меседжі не лунають. Підкреслюю це", - зазначив Сергій Марченко.

Він також розповів, що Мінфін підготував проєкт бюджету на наступний рік з розрахунку на те, що війна може тривати весь рік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також