В Херсонській області окупанти планують вивозити сонячні електростанції та заборонили користуватися човнами, - ГУР

Окупаційна влада на Херсонщині проводить активні дії з "націоналізації" об’єктів сонячної генерації та "евакуації" українських громадян.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

В окупованих районах Херсонської області росіяни оголосили про проведення "ревізії об’єктів сонячної генерації електроенергії". Якщо власники майна не з’являться у встановлені строки, щоб засвідчити своє право власності, майно буде "націоналізоване" та передане створеній окупантами фейковій компанії "ГУП Херсонобленерго". В подальшому воно вивозитиметься на територію РФ.

Також продовжується незаконна "евакуація" українських громадян Херсонської області з правого берега Дніпра. Щоб заохотити людей до переїзду, їм пропонують отримання так званих житлових сертифікатів на придбання житла в РФ.

В межах "евакуації" місцевих жителів примусово виселяють із квартир та будинків. У звільнене житло заселяються перевдягнені в цивільне військові ЗС РФ. У місцевих відбирають автомобілі для використання окупаційними військами.

Крім того, з херсонських інтернатів вивезли дітей на територію Криму. На сьогодні їх розмістили на базі однієї з психіатричних лікарень Сімферополя. Також на територію Криму перевезли ув’язнених херсонської колонії.

Повідомляється, що місцевих жителів попереджають, що всі причали (в тому числі в селах) мають бути порожніми. В разі знаходження будь-яких плавзасобів їх знищать або конфіскують.

Впродовж кількох останніх тижнів йде переселення колаборантів та представників окупаційної адміністрації до пансіонатів, які розташовані на Арабатській Стрілці. Власників баз відпочинку примушують розселяти "переселенців", російські військові самостійно здійснюють пошук вільних приміщень для розселення.

Наразі ворогом активно використовується дорога через Арабатську Стрілку між Кримом та Херсонською областю. До 24 лютого зазначена дорога не використовувалась, оскільки була перекопана та мала рови. Після початку збройної агресії російські інженерні підрозділи відновили ґрунтову дорогу та транспортне сполучення, що дозволило зменшити маршрут з окупованого Криму до Херсонської, а у подальшому і Донецької областей орієнтовно на 120 км.

Нагадаємо, на думку британської розвідки, Росія має намір прискорити виведення військ із Херсона.