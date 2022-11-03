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Кремль на шляху до втрати влади, – Данілов

Натомість кримінально-терористичні угруповання набирають сили. 

Кремль на шляху до втрати влади, – Данілов
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Кремль перебуває на шляху до втрати влади. Росія тим часом перетворюється на типову failed state – неспроможну державу.

Про це він написав у твіттері. Данілов зазначив, що влада в Росії швидко переходить до рук кримінально-терористичних угруповань, "функції примусу покладено на каральні загони Кадирова та увʼязнених Пригожина".

Як відомо, власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин перестав вдавати, що не має стосунку до цих бойовиків-найманців. Крім того, він персонально їздить по вʼязницях вербувати вʼязнів на війну проти України. Відомо, що до бойових дій Росія залучила засуджених за вбивства

Неспроможна держава, на яку, на погляд секретаря РНБО перетворюється Росія, це та держава, що не може підтримувати своє існування як життєздатна політична та економічна одиниця. Це також держава, яка стає некерованою й недостатньо легітимною в очах міжнародного співтовариства у зв'язку з розпадом державної влади. 

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