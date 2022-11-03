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Двом російським окупантам повідомлено про підозру за грабіж та зґвалтування, – ОГ

Задокументовано факти захоплення заручників, нелюдяного поводження та грабежу цивільного населення, а також зґвалтування вагітної.

Двом російським окупантам повідомлено про підозру за грабіж та зґвалтування, – ОГ
Фото: Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора ідентифіковано та повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни двом військовослужбовцям РФ (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, військовослужбовці 6-го танкового полку (в/ч 93992, Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу збройних сил РФ з 8 по 31 березня 2022 року, перебуваючи на території тимчасово окупованого одного з районів на Київщині, систематично вчиняли воєнні злочини", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронцями задокументовано факти захоплення окупантами заручників, нелюдяного поводження та грабежу цивільного населення. Також розслідування встановило, що один з підозрюваних разом з іншим російським військовослужбовцем, особа якого встановлюється, зґвалтували вагітну місцеву мешканку. Внаслідок злочинних дій російських військовослужбовців вона втратила дитину.

Наразі встановлюються інші солдати РФ, причетні до цих злочинів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу співробітників Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що заочно судитимуть двох російських окупантів, які обстріляли з танка Тростянецьку лікарню на Сумщині. Місцеперебування обвинувачених встановлюється, тому щодо них здійснюється спеціальне судове провадження.

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