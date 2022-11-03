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​Унаслідок ворожих обстрілів Донеччини пошкоджені приватні будинки і електромережі

Люди не постраждали.

​Унаслідок ворожих обстрілів Донеччини пошкоджені приватні будинки і електромережі
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Уночі і вранці 3 листопада росіяни здійснювали обстріли по лінії фронту від Курахового до Лимана у Донецькій області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“На Донецькому напрямку без жертв, але є руйнування. У Кураховому пошкоджено електромережі, а в Мар’їнській громаді пошкоджено 2 приватні будинки у Зоряному”, – зазначив очільник ОВА.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Кириленко додав, що інтенсивні обстріли вночі були на Горлівському напрямку: пошкоджено шість приватних будинків у Роздолівці Соледарської громади. Також під вогонь потрапили околиці Торецької та Світлодарської громад – без жертв.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

На Лисичанському напрямку – знову обстріли Зарічного і Торського Лиманської громади. Інформацію щодо постраждалих та обсягів руйнувань уточнюється. 

 

Нагадаємо, минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області, Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині.

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