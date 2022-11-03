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У середині жовтня Росія втрачала еквівалетну боєздатності батальйону кількість бронетехніки, – британське МО

Однак понад 100 одиниць техніки окупанти отримали зі складів у Білорусі. 

У середині жовтня Росія втрачала еквівалетну боєздатності батальйону кількість бронетехніки, – британське МО
Ілюстративне фото

У середині жовтня, під час українського контрнаступу, втрати російської броньованої техніки збільшилися до понад 40 одиниць на день, що еквівалентно боєздатності батальйона.

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії в твіттері. Там додали, що окупанти, схоже, розчаровані тим, що їм доводиться воювати на старих бойових машинах піхоти, які вони називають "алюмінієвими бляшанками".

"В останні тижня Росія, ймовірно, отримала щонайменше 100 додаткових танків та бойових машин піхоти зі складів у Білорусі", – зазначили в повідомленні. 

Бронетанкові частини та артилерія займають центральну роль у боях війни в Україні. Сили оборони зараз зазнають ускладень із цим через пошук артилерійських боєприпасів та бронетехніки на заміну. 

Нагадаємо, за даними Держдепу США, артилерійські боєприпаси окупантам постачає Північна Корея. Пхеньян вдає, що відправляє їх в Африку та близькосхідним державам.

Україні з артилерією допомагають союзники, зокрема країни НАТО. 

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