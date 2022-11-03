Молдова стикнулася з енергетичною кризою через війну в Україні

Електроенергетика країни на 30% залежала від поставок з України.

Молдова зіткнулася з енергетичною кризою через розвʼязану Росією війну в Україні. Вона є залежною від російського газу та української електроенергетики.

Дефіцит електроенергії Молдова відчула минулого місяця, коли російські повітряні атаки почали вражати українські енергообʼєкти. Понад 30% електроенергії Молдови постачалися з України, пише Bloomberg.

Ситуація погіршилася після того, як електростанція, розташована в проросійському сепаратистському регіоні Молдови Придністров'я, яка забезпечувала близько 70% електроенергії в країні, припинила виробництво через падіння поставок російського газу.

"Ми переживаємо серйозну кризу, і ми ризикуємо залишитися без електрики та газу", — заявила президент Молдови Мая Санду в парламенті Румунії у вівторок.

Вона додала, що цієї зими ціна на газ для споживачів Молдови зросла в шість разів порівняно з минулим роком і вдвічі вища, ніж у Румунії. Ситуація настільки ж погана щодо електроенергії.

Кишенів вважає, що Росія використовує енергетику разом з іншими політичними та економічними важелями, аби послабити уряд Санду. Такої ж думки і Вашигнтон. Країна дотримувалася військового нейтралітету, але на тлі вторгнення Росії в Україну подала заявку на вступ до Євросоюзу.

Молдова як найбідніша європейська країна не може дозволити собі стрімкого зростання вартості газу і електроенергії. Нещодавно проросійські політичні сили зібрали людей на протести. Відбувається нарощення підтримки проросійського політичного блоку, що сформований Комуністичною та Соціалістичною партіями.

Нагадаємо, від війни Молдова страждає не лише економічно. Цього тижня уламки російської ракети впали на будинки в прикордонному з Україною молдовському регіоні. До того російські ракети пролітали повітряним простором країни.