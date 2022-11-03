Серед них є один надводний ракетоносій із вісьмома “Калібрами” на борту.

Корабельне угруповання противника в Чорному морі нараховує сім кораблів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Серед них є один великий десантний корабель та один надводний ракетоносій із вісьмома “Калібрами” на борту.

“Не нехтуйте власною безпекою будьте пильними і свідомими. За алгоритмом дій при сигналах повітряних тривог дійте чітко і оперативно”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 листопада у Чорному морі перебувало угруповання з 10 кораблів окупантів. Росіяни тримали напоготові великий десантний корабель та надводний ракетоносій, споряджений вісьмома “Калібрами”.