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Ворог тримає у Чорному морі сім кораблів

Серед них є один надводний ракетоносій із вісьмома “Калібрами” на борту.

Ворог тримає у Чорному морі сім кораблів
Фото: EPA/UPG

Корабельне угруповання противника в Чорному морі нараховує сім кораблів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Серед них є один великий десантний корабель та один надводний ракетоносій із вісьмома “Калібрами” на борту.

“Не нехтуйте власною безпекою будьте пильними і свідомими. За алгоритмом дій при сигналах повітряних тривог дійте чітко і оперативно”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 листопада у Чорному морі перебувало угруповання з 10 кораблів окупантів. Росіяни тримали напоготові великий десантний корабель та надводний ракетоносій, споряджений вісьмома “Калібрами”.

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