ЗСУ знищили на півдні чотири склади окупантів з боєприпасами

За бойову добу на півдні українські військові виконали близько 150 вогневих завдань.

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Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ за бойову добу на півдні виконали близько 150 вогневих завдань.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Українські сили завдали один авіаудар по скупченню живої сили противника та техніці.

За підтвердженою інформацією знищено:

8 рашистів,

два танки,

реактивну систему залпового вогню “Град”,

інженерну машину розгородження ІМР-1,

9 одиниць авто-бронетехніки,

4 склади з боєприпасами (в Баштанському, і Бериславському районах),

6 залізничних цистерн з пально-мастильними запасами ворожої армії.

Окрім того, пошкоджено один танк, 5 одиниць авто-бронетехніки, реактивну систему залпового вогню “Град” та буксировану гаубицю Д-20.

Решта втрат ворога дорозвідується.

Зазначимо, Збройні сили України ліквідували з 24 лютого до 2 листопада 73 270 окупантів.