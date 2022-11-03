ЗСУ знищили на півдні чотири склади окупантів з боєприпасами

Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ за бойову добу на півдні виконали близько 150 вогневих завдань.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Українські сили завдали один авіаудар по скупченню живої сили противника та техніці.
За підтвердженою інформацією знищено:
- 8 рашистів,
- два танки,
- реактивну систему залпового вогню “Град”,
- інженерну машину розгородження ІМР-1,
- 9 одиниць авто-бронетехніки,
- 4 склади з боєприпасами (в Баштанському, і Бериславському районах),
- 6 залізничних цистерн з пально-мастильними запасами ворожої армії.
Решта втрат ворога дорозвідується.
Зазначимо, Збройні сили України ліквідували з 24 лютого до 2 листопада 73 270 окупантів.