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ЗСУ знищили на півдні чотири склади окупантів з боєприпасами

За бойову добу на півдні українські військові виконали близько 150 вогневих завдань.

ЗСУ знищили на півдні чотири склади окупантів з боєприпасами
Фото: ЕРА/UPG

Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ за бойову добу на півдні виконали близько 150 вогневих завдань.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Українські сили завдали один авіаудар по скупченню живої сили противника та техніці.

За підтвердженою інформацією знищено: 

  • 8 рашистів, 
  • два танки, 
  • реактивну систему залпового вогню “Град”, 
  • інженерну машину розгородження ІМР-1, 
  • 9 одиниць авто-бронетехніки, 
  • 4 склади з боєприпасами (в Баштанському, і Бериславському районах), 
  • 6 залізничних цистерн з пально-мастильними запасами ворожої армії.

Окрім того, пошкоджено один танк, 5 одиниць авто-бронетехніки, реактивну систему залпового вогню “Град” та буксировану гаубицю Д-20. 

Решта втрат ворога дорозвідується.

Зазначимо, Збройні сили України ліквідували з 24 лютого до 2 листопада 73 270 окупантів.

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