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Соловйов поширив фальшиву обкладинку індійського журналу зі Зеленським, який малює “свастику”, – ЦПД

Серед випусків журналу, опублікованих на офіційному сайті видання, такої обкладинки немає.

Соловйов поширив фальшиву обкладинку індійського журналу зі Зеленським, який малює “свастику”, – ЦПД
Фото: prm.ua

Російський пропагандист Володимир Соловйов поширив обкладинку індійського журналу “Ананда Вікатан”, на якій зображено президента Володимира Зеленського, що малює “свастику”. 

Однак така інформація не відповідає дійсності, оскільки серед випусків журналу, опублікованих на офіційному сайті видання, такої обкладинки немає, зазначають у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу розповсюдив дезінформацію, що “рф знає про спроби України створити “брудну” ядерну бомбу та її готовність розмістити на своїй території ядерну зброю країн НАТО”.“США та європейські країни демонстративно ігнорують елементи ядерного шантажу з боку України”, – додав він.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова оприлюднила фейк про те, що ЛізТрасс надіслала держсекретарю США Е.Блінкену повідомлення “зроблено” після вибухів “Північних потоків”.

Вона послалася на хакерський “злам” телефону колишньої прем’єр-міністерки, однак така інформація не відповідає дійсності, “оскільки “злам” був здійснений ще до прем’єрства Трасс”.

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