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Вимушеним переселенцям виплатили 5,5 млн грн

Українці, які евакуюються за програмою стартової кеш-підтримки, вже отримали 71 млн грн.

Вимушеним переселенцям виплатили 5,5 млн грн
Фото: volynonline.com

Вимушеним переселенцям з Донецької та інших областей виплатили 5,5 мільйона гривень.

Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Такі виплати здійснюють через АТ «Укрпошта» Хмельницької, Львівської, Тернопільської та Дніпропетровської областей.

Загалом українцям, які евакуюються за програмою стартової кеш-підтримки, вже виплачено 71 млн грн.

Допомогу від держави отримали близько 30 тис. громадян. Люди гарантовано отримують грошову допомогу в розмірі 2 тис. грн на дорослого та 3 тис. грн на дітей віком до 18 років та осіб із інвалідністю.

Гроші видають мобільні відділення Укрпошти безпосередньо на станціях прибуття евакуаційного потяга.

“Якщо маєте питання щодо виплат – звертайтесь до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію з кризових питань: 15-48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО: +38 (066) 813 62 39”, – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, уряд розширив перелік категорій, збільшив термін кредитування і подвоїв нормативну площу житла для вимушених переселенців.

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