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На Київщині відкрили ще одне модульне містечко

Модульне містечко побудували за підтримки уряду Польщі.

На Київщині відкрили ще одне модульне містечко
Фото: Скріншот з відео

На території Київської області відкрилось чергове модульне містечко для вимушених переселенців.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

“У модульному містечку у Василькові проживатимуть люди, які змушені тікати від війни та втратили своє житло. Це українці з Луганської, Донецької, Херсонської, Харківської, Запорізької областей”, - йдеться у повідомленні. 

Кулеба зазначив, що у містечку надаватимуться адміністративні і соціальні послуги, також зараз ведуться роботи над забезпеченням безперебійного електропостачання. 

“Це вже 8-ме модульне містечко в області, що реалізоване завдяки підтримці польського уряду”, - наголосив голова ОВА. 

Нагадаємо, Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) надала Рівному 500 мобільних будиночків.

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