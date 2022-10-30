На Київщині відкрили ще одне модульне містечко

На території Київської області відкрилось чергове модульне містечко для вимушених переселенців.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

“У модульному містечку у Василькові проживатимуть люди, які змушені тікати від війни та втратили своє житло. Це українці з Луганської, Донецької, Херсонської, Харківської, Запорізької областей”, - йдеться у повідомленні.

Кулеба зазначив, що у містечку надаватимуться адміністративні і соціальні послуги, також зараз ведуться роботи над забезпеченням безперебійного електропостачання.

“Це вже 8-ме модульне містечко в області, що реалізоване завдяки підтримці польського уряду”, - наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) надала Рівному 500 мобільних будиночків.