В державну власність України повернули собор у Сімферополі

Кабмін передав Кафедральний собор святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги у окупованому Сімферополі у державну власність України.

Про це повідомляє пресслужба Представництва президента України в Автономній республіці Крим.

“Собор буде передано у безоплатне користування Кримської єпархії ПЦУ, а після деокупації півострова — у власність церкви”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постанова Верховної Ради, на виконання якої була ухвалена постанова Кабміну, була прийнята ще 17 лютого 2022 року.

Представництво президента України в АРК було співавтором постанови та ініціювало шлях розв'язання питання захисту майна ПЦУ в тимчасово окупованому Криму. Також команда Представництва долучалась до комунікації з парламентарями щодо просування важливості прийняття постанови.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Криму окупаційна влада почала підготовку до евакуації музейних колекцій.