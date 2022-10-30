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В державну власність України повернули собор у Сімферополі

Відповідну постанову прийнято Кабінетом Міністрів України.

В державну власність України повернули собор у Сімферополі
Фото: qirim.news

Кабмін передав Кафедральний собор святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги у окупованому Сімферополі у державну власність України. 

Про це повідомляє пресслужба Представництва президента України в Автономній республіці Крим

“Собор буде передано у безоплатне користування Кримської єпархії ПЦУ, а після деокупації півострова — у власність церкви”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постанова Верховної Ради, на виконання якої була ухвалена постанова Кабміну, була прийнята ще 17 лютого 2022 року.  

Представництво президента України в АРК було співавтором постанови та ініціювало шлях розв'язання питання захисту майна ПЦУ в тимчасово окупованому Криму. Також команда Представництва долучалась до комунікації з парламентарями щодо просування важливості прийняття постанови.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Криму окупаційна влада почала підготовку до евакуації музейних колекцій

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