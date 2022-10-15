Окупанти почали підготовку до евакуації музейних колекцій з Криму, – Мінкультури

На тимчасово окупованій території Криму окупаційна влада почала підготовку до евакуації музейних колекцій.

Про це повідомили у Міністерстві культури України з посиланням Генеральний штаб ЗСУ.

Окупанти затвердили плани внутрішньої (в межах окупованого півострову) та зовнішньої (на територію РФ) евакуації музейних колекцій.

Першочерговій евакуації, відповідно до планів, підлягають експонати, що мають найвищу матеріальну цінність.

МКІП звертається до ЮНЕСКО та усіх міжнародних партнерів із закликом:

не допустити чергового порушення міжнародного права державою-агресором,

відмовитися від співпраці з російськими музеями й іншими установами,

вживати заходів з протидії нелегальному трафіку культурних цінностей та легалізації,

державою-агресором незаконно привласнених цінностей.

У міністерстві зазначили, що таке масове вивезення російськими окупантами культурних цінностей з території України буде співмірним з пограбуванням музеїв під час Другої світової війни та має кваліфікуватися як воєнний злочин.

Станом на 2013 рік кількість музейних предметів державної частини Музейного фонду України, що залишилися в музейних закладах, розташованих на території Криму та Севастополя складала приблизно 1,2 млн одиниць.

На території півострова діяли 26 музеїв та 5 історико-культурних заповідників державної та комунальної форми власності (зі статусом юридичних осіб).

29 юридичних осіб, зареєстрованих за адресами українських музейних закладів Криму після 20 лютого 2014 року, незаконно використовують у своїй діяльності музейні зібрання.