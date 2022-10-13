«Залізний генерал. Уроки людяності»: у Vivat вийде перша біографія Валерія Залужного

«Нам всім дуже важко, дуже важко. Але вже ніколи не буде соромно». Ці слова належать Головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному , який із перших годин російського вторгнення взяв на себе відповідальність за майбутнє України, і досі гідно продовжує виконувати свої обов’язки. Його професіоналізм, почуття гумору, щирість та відданість роботі щоденно підживлюють віру українців у перемогу.

Цього року Залужний увійшов до списку 100 найвпливовіших людей планети, з’явився на обкладинці журналу TIME.

Фото: twitter.com/TIME

«Залужний виявився тим військовим розумом, який був потрібний його країні. Його керівництво дозволило українським збройним силам швидко адаптуватися до ініціативи на полі бою проти росіян», – цитує TIME слова голови об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі.

«Він дуже креативна людина і мислить дуже вільно й нестандартно. Він генерал нового покоління, натовський генерал, я навіть сказав би», – певен військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

Залужний досить швидко заслужив повагу військових експертів та світових лідерів. Але найголовніше – заслужив повагу та довіру мільйонів співвітчизників.

Слідкуючи за діяльністю Головнокомандувача, ми розуміли, що він увійде в історію нашої країни поряд з іншими великими воєначальниками. Відтак бажання видати біографію Валерія Федоровича, яке з’явилося під час перших місяців війни, поступово трансформувалося у ціль знайти автора, який зміг би запропонувати нам ексклюзивну інформацію. Чи вагається Головнокомандувач, приймаючи складні рішення, як спілкується із підлеглими, про що жартує та мріє? Впродовж кількох місяців ми шукали наближену до Генерала людину, яка бачить його роботу у режимі нон-стоп, і знайшли. Але з огляду на безпеку, ім’я автора до відкриття передпродажу на книгу ми не розголошуватимемо.

Зараз біографія Валерія Залужного – у процесі написання, оскільки часу на творчу роботу в автора, наближеного до генерала, небагато. Та ми й не поспішаємо із виданням книги, бо для нас важливо, щоб вона була цікавою, змістовною, а інформація, представлена у ній – достовірною. Зі свого боку, як видавництво бестселерів, обіцяємо зробити все можливе і неможливе, аби вона була якісною.

Вихід книги ми анонсували два дні тому, але вже отримали багато приємних відгуків від читачів, які захоплюються постаттю Валерія Залужного. І недаремно, бо він не лише залізний генерал, який приймає доленосні рішення, а й щира людина, яка «просто робить свою роботу», наближає нашу перемогу та не шукає слави. «Залізний генерал. Уроки людяності» – це спроба автора показати Головнокомандувача насамперед як рішучого та сміливого чоловіка, якому довіряють мільйони.