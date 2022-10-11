Залужний підтримав ідею створення футбольної команди ЗСУ, – ЗМІ

Для цього нібито вже є домашній стадіон та інфраструктура.

Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний, підтримав ідею створення футбольної команди ЗСУ.

"Знаю, що ця тема активно обговорюється у кабінетах. Більше того, розповідав мені один із натхненників цієї ідеї, не Павелко, що вже була розмова на цю тему з головнокомандувачем ЗСУ, Валерієм Залужним, який теж дуже любить футбол, як виявилося.

І давайте скажу так: ця ідея отримала підтримку з його боку. Більше скажу: для цієї команди вже є домашній стадіон, інфраструктура: є клуб, який готовий надати інфраструктуру цій команді", – заявив український журналіст Віктор Вацко в ефірі свого шоу "Вацко Live".