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Голова Генштабу ЗСУ оприлюднив схему російських ударів по Україні 10 жовтня

Безпека Європи знаходиться в руках українських захисників.

Голова Генштабу ЗСУ оприлюднив схему російських ударів по Україні 10 жовтня
Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Під час сьогоднішніх масованих ударів по Україні росіяни застосували крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні БПЛА типу “Shahed-136”. 

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він продемонстрував схему завдання РФ ракетно-авіаційних та ракетних ударів по території України станом на 10:20-11:00. 

Фото: Валерій Залужний

“Сили і засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил, Сухопутних військ ЗС України та наші зенітні розрахунки знищили більшість смертоносних ракет і боєприпасів”, - зазначив Залужний. 

Він підкреслив, що Україна змушена відбивати ці атаки озброєнням радянських часів, яке до того ж недостатньо. 

Нагадаємо, станом на 21:00 10 жовтня кількість жертв внаслідок ракетних обстрілів в Україні становить 14 осіб, травмовано 97 осіб. Внаслідок обстрілу росіян вранці 10 жовтня сталося влучання по об’єктах критичної інфраструктури у восьми областях і столиці.

Російські війська обстрілювали територію України з Каспійського та Чорного морів, використовуючи весь спектр наявних у них ракет.

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