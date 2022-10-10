Голова Генштабу ЗСУ оприлюднив схему російських ударів по Україні 10 жовтня

Під час сьогоднішніх масованих ударів по Україні росіяни застосували крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні БПЛА типу “Shahed-136”.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він продемонстрував схему завдання РФ ракетно-авіаційних та ракетних ударів по території України станом на 10:20-11:00.

Фото: Валерій Залужний

“Сили і засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил, Сухопутних військ ЗС України та наші зенітні розрахунки знищили більшість смертоносних ракет і боєприпасів”, - зазначив Залужний.

Він підкреслив, що Україна змушена відбивати ці атаки озброєнням радянських часів, яке до того ж недостатньо.

Нагадаємо, станом на 21:00 10 жовтня кількість жертв внаслідок ракетних обстрілів в Україні становить 14 осіб, травмовано 97 осіб. Внаслідок обстрілу росіян вранці 10 жовтня сталося влучання по об’єктах критичної інфраструктури у восьми областях і столиці.

Російські війська обстрілювали територію України з Каспійського та Чорного морів, використовуючи весь спектр наявних у них ракет.