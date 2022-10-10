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Харківська область повністю підключена до енергопостачання, - ДСНС

У Харкові частково відключено від енергопостачання один район. 

Харківська область повністю підключена до енергопостачання, - ДСНС
Фото: пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Вранці 10 жовтня російські окупанти завдали ракетного обстрілу по об'єктах критичної інфрастуктури та об'єктах енергопостачання Харківщини. Це призвело до знеструмлення Харкова та Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

“Станом на 18-00 Харківська область повністю підключена до енергопостачання. В м. Харкові частково відключено Шевченківський р-н, відключень на об'єктах критичної інфраструктури немає”, - повідомили в ДСНС.

Зазначається, що електроживлення пологових будинків, лікарень та інших об'єктів Харкова та області забезпечували за допомогою генераторів. Також вони застосовувалися для безперебійного функціонування підрозділів служби порятунку.

Загалом у Харкові та області підрозділи ДСНС використовували 65 генераторів.

Як раніше повідомлялось, десятки російських ракет влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях і місті Києві, але більшість із цих об'єктів вдасться відновити вже сьогодні, частину – завтра.

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