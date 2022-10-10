У Запоріжжі кількість жертв обстрілів житлового будинку зросла до трьох, ще семеро –поранені.
Про це пише Укрінформ з посиланням на головне управління поліції у Запорізькій області.
“Троє загиблих, семеро поранених на цей час. Роботи тривають, інформація може змінюватись”, – повідомили правоохоронці.
На місці події продовжують працювати працівники поліції, ДСНС, УСБУ, працівники швидкої допомоги, а також спеціалісти профільних служб.
Правоохоронці проводять огляд місць подій та збирають доказові збройної агресії російської армії.
здійснили запуск майже 10 ракет (попередньо С-300) по обласному центру. Мішенями стали житловий багатоквартирний будинок у центрі міста, цивільна та критична інфраструктура. Також об’єктом “демілітаризації” став дитячий садок. Унаслідок влучання пошкоджено будівлю закладу, прилеглі будинки та припарковані автомобілі.
Інші ракети, запущені по місту, правоохоронці виявили в різних районах міста та вилучили для подальшого знешкодження.