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У Запоріжжі зросла кількість жертв нічного обстрілу РФ

Є троє загиблих, семеро поранених.

У Запоріжжі зросла кількість жертв нічного обстрілу РФ

У Запоріжжі кількість жертв обстрілів житлового будинку зросла до трьох, ще семеро –поранені.

Про це пише Укрінформ з посиланням на головне управління поліції у Запорізькій області.

“Троє загиблих, семеро поранених на цей час. Роботи тривають, інформація може змінюватись”, – повідомили правоохоронці.

Раніше повідомлялося про одного загиблого унаслідок обстрілу.

На місці події продовжують працювати працівники поліції, ДСНС, УСБУ, працівники швидкої допомоги, а також спеціалісти профільних служб.

Правоохоронці проводять огляд місць подій та збирають доказові збройної агресії російської армії.

За усіма зібраними матеріалами в подальшому будуть відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 438 КК України “Порушення законів та звичаїв війни”.

Нагадаємо, о 1:50 росіяни здійснили запуск майже 10  ракет (попередньо С-300) по обласному центру. Мішенями стали житловий багатоквартирний будинок у центрі міста, цивільна та критична інфраструктура. Також об’єктом “демілітаризації” став дитячий садок. Унаслідок влучання пошкоджено будівлю закладу, прилеглі будинки та припарковані автомобілі. 

Інші ракети, запущені по місту, правоохоронці виявили в різних районах міста та вилучили для подальшого знешкодження.

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