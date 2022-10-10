Якщо Білорусь відкрито приєднається до війни, це матиме наслідки для режиму Лукашенка, – глава МЗС Чехії

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський застеріг режим Лукашенка від повноцінного приєднання до війни, що її веде Росія проти України.

Про це він заявив під час зустрічі з українськими журналістами у Празі.

“Я б застеріг білоруський режим від цього. Це матиме прямі наслідки для нього”, – зазначив міністр.

Водночас, за його словами, нині Володимир Путін робить усе можливе, щоби втягнути Білорусь до війни.

“Путін тривалий час проводить військові навчання у Білорусі і намагається втягнути її у війну. Ми бачили з вами, як Білорусь бере участь у військовому протистоянні, адже російські підрозділи заходять в Україну, зокрема, й з білоруської території, багато ракетних ударів завдаються з Білорусі, в повітряному просторі Білорусі кружляють літаки, з яких обстрілюють Україну", – зауважив Ліпавський.

Нагадаємо, Євросоюз закликає Білорусь припинити дозвіл на використання власної території як пускового майданчика для російських ракет та застерігає від створення "російсько-білоруського угруповання військ".