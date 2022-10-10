На створення "російсько-білоруського угруповання військ" буде відповідь, – Євросоюз

Євросоюз закликає Білорусь припинити дозвіл на використання власної території як пускового майданчика для російських ракет та застерігає від створення "російсько-білоруського угруповання військ".

Про це сьогодні у Брюсселі повідомив на брифінгу речник ЄС Пітер Стано, пише "Укрінформ".

Такий крок білоруського режиму спрямований та ескалацію агресії та не залишатиметься без відповіді з боку ЄС.

"Ми взяли до уваги фальшиві звинувачення режиму Лукашенка проти України, що Україна, мовляв, планує атаку проти Білорусі. Це абсолютно безпідставне та обурливе звинувачення, яке є неприйнятним. Україна є жертвою агресії, а не агресором. Ми нагадуємо білоруському режиму, що проти України здійснюється жорстока та злочинна атака, яка суперечить Хартії ООН, і ми закликаємо режим у Мінську утримуватися від будь-якого залучення Білорусі до цієї агресії", – наголосив Стано.

Він зауважив, що ЄС закликає режим у Мінську негайно зупинити дозвіл на використання території Білорусі як пускового майданчика для ракетних ударів проти України, включаючи нещодавні ракетні обстріли та атаки дронів проти української території.

"Ми чули, що Лукашенко оголосив про створення так званої російсько-білоруської групи військ. Ми поки не знаємо деталей, але якщо це буде тривати, це означатиме ще один напрямок ескалації та не залишиться без відповіді з боку Європейського Союзу. Ці заходи Лукашенка загострюють ситуацію з безпеки в усьому регіоні. Дозвольте мені нагадати, що всі ці кроки білоруського режиму йдуть проти волі більшості білоруського населення, і відповіддю на них будуть нові та суворі обмежувальні заходи з боку ЄС", – підкреслив речник Європейського Союзу.

За словами Стано, ЄС буде продовжувати допомагати Україні у всіх необхідних вимірах – в економіці, у політичних та дипломатичних зусиллях на міжнародній арені та, безумовно, у військовій допомозі, яку ЄС надає силам оборони України для захисту власної країни та цивільного населення. Наразі ЄС опрацьовує надання Україні чергового, шостого, пакета такої військової допомоги в межах так званого міжурядового Європейського фонду миру.

Нагадаємо, унаслідок обстрілу росіян вранці 10 жовтня сталося влучання по об’єктах критичної інфраструктури у восьми областях і столиці. Загинули 11 людей, поранення отримали 64 українці.