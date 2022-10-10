Внаслідок обстрілів у Києві пошкодшено будівлю Консультативної місії ЄС

Про постраждалих не повідомляється.

Через ракетні удари по Києву 10 жовтня постраждала будівля Консультативної місії Європейського Союзу, яка розташована на Володимирському узвозі неподалік пішохідного скляного мосту, біля якого впала російська ракета. Про це повідомляє "Європейська правда".

"Після російських ракетних і безпілотних обстрілів центру Києва сьогодні вранці головний штаб Консультативної місії Європейського Союзу зазнав певних ушкоджень", – повідомили у місії.

Щодо постраждалих серед учасників місії інформації наразі немає.

У КМЄС не стали деталізувати завдані будівлі пошкодження, посилаючись на безпекові міркування.

Нагадаємо, внаслідок масованих ракетних ударів в Києві також постраждав візовий відділ консульства Німеччини. Ще одна з ракет вибухнула неподалік посольства Румунії.