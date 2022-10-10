Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan
Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan
Чотири сюжети для України
Чотири сюжети для України
Хто підірвав Кримський міст?
Хто підірвав Кримський міст?
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 13 людей (уточнено)
Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 13 людей (уточнено)
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлюється)
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлюється)
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок обстрілів у Києві пошкодшено будівлю Консультативної місії ЄС

Про постраждалих не повідомляється.

Внаслідок обстрілів у Києві пошкодшено будівлю Консультативної місії ЄС
Ілюстративне фото
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Через ракетні удари по Києву 10 жовтня постраждала будівля Консультативної місії Європейського Союзу, яка розташована на Володимирському узвозі неподалік пішохідного скляного мосту, біля якого впала російська ракета. Про це повідомляє "Європейська правда".

"Після російських ракетних і безпілотних обстрілів центру Києва сьогодні вранці головний штаб Консультативної місії Європейського Союзу зазнав певних ушкоджень", – повідомили у місії.

Щодо постраждалих серед учасників місії інформації наразі немає.

У КМЄС не стали деталізувати завдані будівлі пошкодження, посилаючись на безпекові міркування.

Нагадаємо, внаслідок масованих ракетних ударів в Києві також постраждав візовий відділ консульства Німеччини. Ще одна з ракет вибухнула неподалік посольства Румунії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також