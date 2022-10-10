Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan
Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan
Чотири сюжети для України
Чотири сюжети для України
Хто підірвав Кримський міст?
Хто підірвав Кримський міст?
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 13 людей (уточнено)
Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 13 людей (уточнено)
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлюється)
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлюється)
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу ЗСУ ліквідували ще 370 російських солдат

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Краматорському напрямках.

За добу ЗСУ ліквідували ще 370 російських солдат
Фото: EPA/UPG

Бойові втрати росіян станом на 10 жовтня складають 62 870 осіб. За останню добу українські військові ліквідували ще 370 російських солдатів, збили літак та знищили дев’ять танків. Про це повідомляє Генштаб.

Фото: facebook/GeneralStaff.ua
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 10.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 62 870 (+370) осіб;
  • танків ‒ 2495 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 5149 (+16) од.;
  • артилерійських систем – 1486 (+9) од.;
  • РСЗВ – 353 (+5) од.;
  • засобів ППО ‒ 181 (+1) од.;
  • літаків – 267 (+1) од.;
  • гелікоптерів – 235 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1097 (+11).;
  • крилатих ракет ‒ 249 (+2) од.;
  • кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3908 (+18) од.;
  • спеціальної техніки ‒ 136 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Краматорському напрямках.

Дані уточнюються.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також