За добу ЗСУ ліквідували ще 370 російських солдат

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Краматорському напрямках.

Бойові втрати росіян станом на 10 жовтня складають 62 870 осіб. За останню добу українські військові ліквідували ще 370 російських солдатів, збили літак та знищили дев’ять танків. Про це повідомляє Генштаб.

Фото: facebook/GeneralStaff.ua

особового складу ‒ близько 62 870 (+370) осіб;

танків ‒ 2495 (+9) од.;

бойових броньованих машин ‒ 5149 (+16) од.;

артилерійських систем – 1486 (+9) од.;

РСЗВ – 353 (+5) од.;

засобів ППО ‒ 181 (+1) од.;

літаків – 267 (+1) од.;

гелікоптерів – 235 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1097 (+11).;

крилатих ракет ‒ 249 (+2) од.;

кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3908 (+18) од.;

спеціальної техніки ‒ 136 (+0) од.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 10.10 орієнтовно склали:

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Краматорському напрямках.

Дані уточнюються.