Шестеро жителів Обухівського району Київської області постраждали внаслідок російського ракетного обстрілу.

Про це повідомив у Telegram очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

“6 потерпілих на Обухівщині. Один із чоловіків у важкому стані. Такі наслідки ракетного удару окупантів по населених пунктах району. Поліцейські документують наслідки обстрілів”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Андрій Нєбитов у Telegram

Фото: Андрій Нєбитов у Telegram

Нагадаємо, у результаті вибухів під час масованої російської атаки 10 жовтня в Обухівському районі пошкоджено понад 20 житлових будинків.