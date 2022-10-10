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Унаслідок ракетної атаки постраждали шестеро жителів Обухівщини

Чоловік перебуває у важкому стані.

Унаслідок ракетної атаки постраждали шестеро жителів Обухівщини
Фото: Андрій Нєбитов у Telegram

Шестеро жителів Обухівського району Київської області постраждали внаслідок російського ракетного обстрілу.

Про це повідомив у Telegram очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

“6 потерпілих на Обухівщині. Один із чоловіків у важкому стані. Такі наслідки ракетного удару окупантів по населених пунктах району. Поліцейські документують наслідки обстрілів”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Андрій Нєбитов у Telegram

Фото: Андрій Нєбитов у Telegram

Нагадаємо, у результаті вибухів під час масованої російської атаки 10 жовтня в Обухівському районі пошкоджено понад 20 житлових будинків.

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