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Припиніть нісенітниці про "спровокованого" Кримським мостом Путіна. Він бив ракетами по Україні і до цього, – Кулеба

Путін використовує ракетний терор, аби змінити хід війни на свою користь.

Припиніть нісенітниці про "спровокованого" Кримським мостом Путіна. Він бив ракетами по Україні і до цього, – Кулеба
Фото: ДСНС

Удари Росії по Україні не були спровоковані пожежею на Кримському мосту. Росія і до цього постійно обстрілювала Україну ракетами.

Путін у відчаї через поразки на полях боїв та використовує ракетний терор, аби змінити хід війни на свою користь. На цьому наголосив у твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Нісенітниця про те, що Путіна спровокували, має припинитися. Йому не потрібні ніякі «провокації» для вчинення підлих злочинів. Прошу міжнародні ЗМІ перестати перекладати провину на жертву агресії, припускаючи, що Путін «відповідає» чи його «провокують»", – закликав він.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня Росія вчинила масовану атаку на українські міста, зокрема на Київ. Били по обʼєктах інфраструктури та цивільних. 

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