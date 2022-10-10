Припиніть нісенітниці про "спровокованого" Кримським мостом Путіна. Він бив ракетами по Україні і до цього, – Кулеба

Удари Росії по Україні не були спровоковані пожежею на Кримському мосту. Росія і до цього постійно обстрілювала Україну ракетами.

Путін у відчаї через поразки на полях боїв та використовує ракетний терор, аби змінити хід війни на свою користь. На цьому наголосив у твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Нісенітниця про те, що Путіна спровокували, має припинитися. Йому не потрібні ніякі «провокації» для вчинення підлих злочинів. Прошу міжнародні ЗМІ перестати перекладати провину на жертву агресії, припускаючи, що Путін «відповідає» чи його «провокують»", – закликав він.

No, Putin was not “provoked” to unleash missile terror by “Crimea Bridge”. Russia had been constantly hitting Ukraine with missiles before the bridge, too. Putin is desperate because of battlefield defeats and uses missile terror to try to change the pace of war in his favor 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 10, 2022

Нагадаємо, вранці 10 жовтня Росія вчинила масовану атаку на українські міста, зокрема на Київ. Били по обʼєктах інфраструктури та цивільних.