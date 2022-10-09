Український експорт у країни Європейського Союзу досягає довоєнного рівня: ситуація в економіці та фінансових ринках
Український експорт у країни Європейського Союзу досягає довоєнного рівня: ситуація в економіці та фінансових ринках
ЗСУ звільнили від російських окупантів село Шевченківка на Херсонщині
ЗСУ звільнили від російських окупантів село Шевченківка на Херсонщині
Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 12 людей (уточнено)
Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 12 людей (уточнено)
У Кривому Розі викрили прихильника “руського миру”, - Вілкул
У Кривому Розі викрили прихильника “руського миру”, - Вілкул
На Кримському мосту спалахнула пожежа
На Кримському мосту спалахнула пожежа
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
У Москві почалися арешти військових, - розвідка
У Москві почалися арешти військових, - розвідка
ППО збила на сході російський винищувач Cу-34
ППО збила на сході російський винищувач Cу-34
Данілов опублікував відео з палаючим Кримським мостом і піснею "Happy Birthday, Mr President"
Данілов опублікував відео з палаючим Кримським мостом і піснею "Happy Birthday, Mr President"
ГоловнаСвіт

У мексиканській школі невідомою речовиною отруїлися 57 учнів

Деякі батьки вважають, що причина – в забрудненій воді. Серед постраждалих 56 у стабільному стані, одного перевели до лікарні в столиці штату. 

У мексиканській школі невідомою речовиною отруїлися 57 учнів
Ілюстративне фото
Фото: Depositphotos/SUKIYASHI

У мексиканському штаті Чіапас невстановленою речовиною отруїлися 57 студенів. Про це пише Reuters із посиланням на місцеву владу. 

Мексиканський інститут соціального забезпечення повідомив у п'ятницю, що 57 учнів-підлітків із сільської громади Бочіл прибули до місцевої лікарні з симптомами отруєння. Один студент у "делікатному" стані був переведений до лікарні в столиці штату, тоді як інші були стабільні. 

Деякі батьки вважають, що причиною отруєння є забруднена вода. 

Це масове отруєння, що було зафіксовано в пʼятницю, є вже третім для шкіл штату за останні два тижні. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також