У мексиканській школі невідомою речовиною отруїлися 57 учнів

У мексиканському штаті Чіапас невстановленою речовиною отруїлися 57 студенів. Про це пише Reuters із посиланням на місцеву владу.
Мексиканський інститут соціального забезпечення повідомив у п'ятницю, що 57 учнів-підлітків із сільської громади Бочіл прибули до місцевої лікарні з симптомами отруєння. Один студент у "делікатному" стані був переведений до лікарні в столиці штату, тоді як інші були стабільні.
Деякі батьки вважають, що причиною отруєння є забруднена вода.
Це масове отруєння, що було зафіксовано в пʼятницю, є вже третім для шкіл штату за останні два тижні.