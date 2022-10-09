У мексиканській школі невідомою речовиною отруїлися 57 учнів

Деякі батьки вважають, що причина – в забрудненій воді. Серед постраждалих 56 у стабільному стані, одного перевели до лікарні в столиці штату.

У мексиканському штаті Чіапас невстановленою речовиною отруїлися 57 студенів. Про це пише Reuters із посиланням на місцеву владу.

Мексиканський інститут соціального забезпечення повідомив у п'ятницю, що 57 учнів-підлітків із сільської громади Бочіл прибули до місцевої лікарні з симптомами отруєння. Один студент у "делікатному" стані був переведений до лікарні в столиці штату, тоді як інші були стабільні.

Деякі батьки вважають, що причиною отруєння є забруднена вода.

Це масове отруєння, що було зафіксовано в пʼятницю, є вже третім для шкіл штату за останні два тижні.