В Єрусалимі і на Західному березі відбулися зіткнення між військовими Ізраїлю і палестинцями. Є жертви

На Західному березі відбулися нові зіткнення між ізраїльськими військовими та палестинцями, після чого стрілянина відбулась у Єрусалимі. Ізраїльська сторона повідомила про одну загиблу військову, пише Reuters.

Палестинська – про двох загиблих підлітків, нібито вбитих військовими Ізраїлю.

Поліція Ізраїлю повідомила, що стрілок відкрив вогонь по силах безпеки на контрольно-пропускному пункті біля входу в табір палестинських біженців Шауфат на околиці Єрусалима біля Західного берега. За словами ізраїльських військових, жінка-солдат була вбита, а охоронець був важко поранений.

Раніше ізраїльські військові заявили, що сили безпеки під час операції із затримання озброєного чоловіка з бойовиків "Ісламського джихаду" в місті Дженін на Західному березі річки Йордан відкрили вогонь у відповідь по палестинцях, які стріляли та кидали в них вибухівку.

Міністерство охорони здоров'я Палестини повідомило, що двоє палестинців у віці 16 і 18 років були вбиті та 11 поранені.

31 березня Ізраїль розпочав спецоперацію проти палестинських бойовиків у відповідь на серію вуличних атак. Спалах насильства на Західному березі річки Йордан, де палестинці мають обмежене самоврядування, був одним із найгірших за останні роки, коли загинули близько 80 палестинців, у тому числі бойовики та цивільні.

1 вересня МОЗ Палестини заявило про загибель двох громадян після зіткнень зі збройними силами Ізраїлю на Західному березі. Військові підтвердили загибель двох палестинців у ході нічних операцій на Західному березі. Смертельні зіткнення відбувалися в вересні і надалі.