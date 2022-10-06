Туреччина призначила посла в Ізраїлі після відновлення дипломатичних відносин.

Про це повідомляє "РБК-Україна"з посиланням на Hurriyet.

Зазначається, що указом президента Реджепа Таїпа Ердогана послом країни в Ізраїлі був призначений Шакір Озкан Торунлар. Він обіймав посаду генерального консула Туреччини в Ізраїлі в період з 2010 до 2013 року.

Як повідомлялося, дипломатичні відносини між Ізраїлем і Туреччиною були фактично розірвані ще 2010 року. Це сталося через спробу шести суден, на яких перебували турецькі активісти, прорвати морську блокаду Сектору Газа.

Країни домовилися про повне відновлення дипломатичних відносин лише у серпні 2022 року. Тоді Анкара та Єрусалим вирішили повернути своїх послів і генконсулів.

Нагадаємо, у червні 2018 року в Анкарі заступник міністра закордонних справ Туреччини Ферідун Сінірліоглу підписав угоду про врегулювання відносин з Ізраїлем. З ізраїльського боку договір підписав генеральний директор МЗС Ізраїлю Дорі Гольд.