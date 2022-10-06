З 21 вересня оборонці взяли під контроль 2400 кв. км Слобожанщини, – Громов

У Херсонській області з 1 жовтня захисники взяли під контроль 29 населених пунктів.

Станом на 6 жовтня різких змін на фронті не відбулося. Найскладніша ситуація залишається на Сході. Росія не відмовляється від намірів вийти на державний кордон Донецької області, не допустити остаточного звільнення Харківської, намагається утримати захоплені райони Херсонської, Запорізької і Миколаївської областей.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

З 30 вересня Сили оборони мали 168 зіткнень з противником.

У межах Волинської, Рівненської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей обстановка стабільна і контрольована. У Чернігівській позиції наших військ зазнають обстрілів з території РФ. Страждає і цивільна інфраструктура. Зокрема, обстріляно Грем’яч. Протягом тижня авіацію ворог за цим напрямком не застосовував.

У Харківській області на напрямку Купʼянськ – Сватове ворог намагається вести стримувальні дії, аби зупинити наступ оборонців. Були удари біля Харкова, Дворічного, Шевченкового й інших та удари по цивільній інфраструктурі.

З 21 вересня ЗСУ вдалося просунутись углиб оборони противника на 55 км, встановити контроль над 93 населеними пунктами, взяти під контроль понад 2400 кв. км Слобожанщини.

На Краматорському напрямку окупанти намагались наступати в напрямку Богородівки і Спірного. Завдали ударів по Краматорську і Сіверську ракетами.

На Бахмутському напрямку ворог намагається витіснити наші війська. Захисники героїчно стримують наступ росіян. Ворог завдав авіаударів у районах Білогорівки, Соледара, Бахмута.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках противник також вів штурмові дії, завдав ударів по Марʼїнці, Водяному та інших населених пунктах.

На Запорізькому напрямку захисники змусили ворога відмовитись від наступу, але росіяни не припиняють ударів біля Новопілля та інших населених пунктів.

На Херсонському напрямку ворог за рахунок резервів намагається контратакувати, щоб відновити втрачене положення. З 1 жовтня 29 населених пунктів взято під контроль.

Ворог завдав ударів по Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. З 30 вересня окупанти застосували 20 ракет різного типу, зокрема 13 разів пустили балістичні ракети, також застосовують "Шахіди". Цієї ночі ЗСУ знищили девʼять із 12 дронів-камікадзе. Загалом росіяни використали їх 86 штук, 60% оборонці знищили. Загроза ударів безпілотниками залишається.

Нагадаємо, станом на середину вересня Сили оборони в результаті контрнаступу звільнили понад 4000 квадратних метрів української землі.