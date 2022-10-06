Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Поліція Харківщини розповіла про катівню в селі Піски-Радьківські
Поліція Харківщини розповіла про катівню в селі Піски-Радьківські
Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Президент "Енергоатома" взяв на себе обовʼязки гендиректора ЗАЕС
Президент "Енергоатома" взяв на себе обовʼязки гендиректора ЗАЕС
ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині (перелік)
ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині (перелік)
ГоловнаСуспільствоВійна

Кількість загиблих унаслідок теракту в Оленівці продовжує встановлюватися

Українська сторона поки підтверджує 41 жертву. 

Кількість загиблих унаслідок теракту в Оленівці продовжує встановлюватися
Богдан Кротевич
Фото: скрін

Кількість загиблих унаслідок теракту в Оленівці українських військовополонених продовжує встановлюватися. За даними полку "Азов", жертвами стала 41 людина. Російська сторона заявляла про 53 людини.

Про це начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич повідомив на пресконференції НВ.

"Але ми не всіх опитали. Списки збираються, робота ведеться", – зазначив він.

В.о. командира полку "Азов" Микола Надточій додав, що Україна спершу опиралася на ту інформацію, яку надала Росія – що загинули 53 людини. 

"Зараз приїхали (з полону – ред.) люди, які це бачили на власні очі", – повідомив він.

Нагадаємо, 28 липня на території тимчасово окупованої Оленівки трапився вибух у колонії, де росіяни утримували військовополонених. Москва намагалася звинуватити в трагедії Україну, мовляв, ЗСУ обстріляли з американського озброєння українських полонених, щоб вони не почали свідчити. Однак характер вибуху доводить, що детонація відбулася не внаслідок потрапляння снаряду, а всередині приміщення. 

За даними ГУР Міноборони, за вибухом можуть стояти "вагнерівці". 

18 вересня стало відомо про ще один обстріл колонії в Оленівці. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про загибель одного військовополоненого і поранення чотирьох.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також