Кількість загиблих унаслідок теракту в Оленівці продовжує встановлюватися

Кількість загиблих унаслідок теракту в Оленівці українських військовополонених продовжує встановлюватися. За даними полку "Азов", жертвами стала 41 людина. Російська сторона заявляла про 53 людини.

Про це начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич повідомив на пресконференції НВ.

"Але ми не всіх опитали. Списки збираються, робота ведеться", – зазначив він.

В.о. командира полку "Азов" Микола Надточій додав, що Україна спершу опиралася на ту інформацію, яку надала Росія – що загинули 53 людини.

"Зараз приїхали (з полону – ред.) люди, які це бачили на власні очі", – повідомив він.

Нагадаємо, 28 липня на території тимчасово окупованої Оленівки трапився вибух у колонії, де росіяни утримували військовополонених. Москва намагалася звинуватити в трагедії Україну, мовляв, ЗСУ обстріляли з американського озброєння українських полонених, щоб вони не почали свідчити. Однак характер вибуху доводить, що детонація відбулася не внаслідок потрапляння снаряду, а всередині приміщення.

За даними ГУР Міноборони, за вибухом можуть стояти "вагнерівці".

18 вересня стало відомо про ще один обстріл колонії в Оленівці. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про загибель одного військовополоненого і поранення чотирьох.