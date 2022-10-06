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У боях на Донецькому напрямку загинув "кіборг", історик В’ячеслав Зайцев

Він також був депутатом Запорізької міської ради. 

У боях на Донецькому напрямку загинув "кіборг", історик В’ячеслав Зайцев
Вʼячеслав Зайцев
Фото: Європейська Солідарність Запоріжжя

У боях за Україну в Донецькій області загинув "кіборг", історик, депутат Запорізької міської ради фракції "Євросолідарність" Вʼячеслав Зайцев. 

Він пішов на війну ще в 2014 році. Був у найгарячіших точках, зокрема – обороняв Донецький аеропорт, воював у Дебальцево. Через рік повернувся додому, займався депутатською і науковою діяльністю, повідомили у фейсбуці запорізького осередку ЄС. 

"За його плечима – роботи з дослідження пам’яток запорізького козацтва як на суходолі, так і під водою. В’ячеслав Зайцев був відомий містянам і як громадський діяч – він займався захистом прав ветеранів АТО. В лютому, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, він одним із перших пішов до військкомату і відправився на фронт в лавах Збройних сил України. Вʼячеслав загинув у бою, він віддав життя, б’ючи ворога, за Україну, за кожного з нас", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, завтра, 7 жовтня, в Мукачеві прощатимуться із загиблим захисником зі 128-ї бригади. 

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