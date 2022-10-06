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Росія примусово вивезла з України понад 1,6 млн людей, – Зеленський

Депортовані українці розкидані по віддалених регіонах РФ.

Росія примусово вивезла з України понад 1,6 млн людей, – Зеленський
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив на сесії Генеральної асамблеї Організації американських держав (ОАД), що Росія примусово депортувала понад 1,6 млн українців.

Про це повідомляє сайт Офісу президента.

"Уже понад 1,6 млн українців примусово депортовані в Росію. Вони розпорошені по території цієї держави, розкидані по віддалених регіонах Росії. У багатьох із них відібрали документи, багато з них пройшли через страшні фільтраційні табори окупантів, де з них знущались і залякували. Це – люди. Але для Росії це також ресурс", – сказав Зеленський.

За його словами, Російська Федерація відправила свою армію в Україну, аби перетворити державу на свою колонію, як було раніше, у час імперій. Мільйони українців стали на захист свободи та своєї держави й не дозволять Росії повернути той старий несправедливий час.

 

Президент упевнений в тому, що Україна переможе у війні з РФ, це доводять щоденні перемоги на фронті й десятки визволених українських сіл і міст.

Однак невідомо, скільки українців Росія зможе вбити і викрасти, перш ніж визнає поразку, а також скільки РФ встигне вкрасти з України зерна, ресурсів, промислових підприємств, які загарбники просто розбирають і вивозять.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росія депортувала з України 7833 дитини.

 

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