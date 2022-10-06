На Харківщині через російські обстріли поранення отримали троє чоловіків

Сьогодні вночі окупанти завдали кілька ударів по промислових об’єктах Основ’янського району Харкова. За попередніми даними, були застосовані дрони-камікадзе.

Про це повідомив у Telegram голова харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що внаслідок обстрілів виникли пожежі, є часткові руйнування нежитлових будівель. Постраждалих немає.

"По області окупанти обстрілювали Куп’янський та Вовчанський райони, а також населені пункти Богодухівського, Харківського районів: Уди, Ветеринарне, Стрілечу, Красне та інші", – розповів голова ОВА.

За інформацією Обласного центру екстреної допомоги, протягом доби по області госпіталізували трьох чоловіків, які зазнали поранень внаслідок обстрілів у Куп’янському районі.

Нагадаємо, учора у звільненому селі Харківської області знайшли тіла двох убитих росіянами чоловіків.