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На Харківщині через російські обстріли поранення отримали троє чоловіків

Постраждалих ушпиталили.

На Харківщині через російські обстріли поранення отримали троє чоловіків
Унаслідок обстрілів Харкова вночі 6 жовтня виникла пожежа
Фото: ДСНС Харківської області

Сьогодні вночі окупанти завдали кілька ударів по промислових об’єктах Основ’янського району Харкова. За попередніми даними, були застосовані дрони-камікадзе.

Про це повідомив у Telegram голова харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що внаслідок обстрілів виникли пожежі, є часткові руйнування нежитлових будівель. Постраждалих немає.

"По області окупанти обстрілювали Куп’янський та Вовчанський райони, а також населені пункти Богодухівського, Харківського районів: Уди, Ветеринарне, Стрілечу, Красне та інші", – розповів голова ОВА.

За інформацією Обласного центру екстреної допомоги, протягом доби по області госпіталізували трьох чоловіків, які зазнали поранень внаслідок обстрілів у Куп’янському районі.

 

Нагадаємо, учора у звільненому селі Харківської області знайшли тіла двох убитих росіянами чоловіків. 

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