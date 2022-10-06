Окупанти вдарили ракетами по житлових будинках у Запоріжжі, є постраждалі (оновлено)

Вночі 6 жовтня окупанти атакували ракетами Запоріжжя.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
“Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури”, – йдеться у повідомленні.
Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується.
“Знаходитесь в укриттях!”, – закликав Старух.
Оновлення. Унаслідок ворожих атак у місті виникли пожежі.
Руйнувань зазнали житлові будинки, точна кількість постраждалих ще не відома.
На місці подій вже працюють рятувальники.
Оновлення 06:14. Як повідомив Старух, будинки зазнали значних руйнувань. Є постраждалі, рятувальники вже дістають людей з-під завалів.
Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Запоріжжю зранку 5 жовтня.
За останні тижні Запоріжжя зазнало більше 10 ракетних атак. У результаті загинуло 32 людини, більше 100 – постраждали.