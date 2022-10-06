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Окупанти вдарили ракетами по житлових будинках у Запоріжжі, є постраждалі (оновлено)

Рятувальники вже дістають людей з-під завалів.

Окупанти вдарили ракетами по житлових будинках у Запоріжжі, є постраждалі (оновлено)
Фото: тг-канал керівника Запорізької ОВА Олександра Старуха

Вночі 6 жовтня окупанти атакували ракетами Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

“Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури”, – йдеться у повідомленні. 

Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується.

“Знаходитесь в укриттях!”, – закликав Старух.

Оновлення. Унаслідок ворожих атак у місті виникли пожежі. 

Руйнувань зазнали житлові будинки, точна кількість постраждалих ще не відома. 

На місці подій вже працюють рятувальники.

Оновлення 06:14. Як повідомив Старух, будинки зазнали значних руйнувань. Є постраждалі, рятувальники вже дістають людей з-під завалів.

Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Запоріжжю зранку 5 жовтня.

За останні тижні Запоріжжя зазнало більше 10 ракетних атак. У результаті загинуло 32 людини, більше 100 – постраждали.

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