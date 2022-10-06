В Ізюмі рятувальники зведеного загону ДСНС розібрали близько 20 тонн залишків будівельних конструкцій.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

4 жовтня піротехніки ДСНС провели обстеження понад 11 га території, а також 15,8 км ЛЕП в Ізюмському та Чугуївському районах та 10,7 км газопроводів.

Виявлено та знешкоджено 408 вибухонебезпечних предметів.

Фото: ДСНС

Також рятувальники у звільненому від окупантів місті забезпечують електроенергією обладнання водяної свердловини, місця гарячого харчування.

Окрім того, рятувальники транспортують спалену техніку, облаштовують під’їзди до переправи, а також розчищають під’їзну дорогу до переправи від дерев та чагарників, розвозять гуманітарну допомогу.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, під час окупації Ізюма, що на Харківщині, російські військові карали місцевих за порушення комендантської години громадськими роботами, зокрема, примушували розкопувати зруйновані бомбами будинки з десятками тіл вбитих.