В Ізюмі рятувальники зведеного загону ДСНС розібрали близько 20 тонн залишків будівельних конструкцій.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
4 жовтня піротехніки ДСНС провели обстеження понад 11 га території, а також 15,8 км ЛЕП в Ізюмському та Чугуївському районах та 10,7 км газопроводів.
Виявлено та знешкоджено 408 вибухонебезпечних предметів.
Окрім того, рятувальники транспортують спалену техніку, облаштовують під’їзди до переправи, а також розчищають під’їзну дорогу до переправи від дерев та чагарників, розвозять гуманітарну допомогу.
Нагадаємо, під час окупації Ізюма, що на Харківщині, російські військові карали місцевих за порушення комендантської години громадськими роботами, зокрема, примушували розкопувати зруйновані бомбами будинки з десятками тіл вбитих.