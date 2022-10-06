В Маріуполі на російській міні підірвався енергетик, - Андрющенко

Вчора, 5 жовтня, на російській міні в тимчасово окупованому росіянами Маріуполі підірвався ще один енергетик.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Він уточнив, що постраждалий енергетик - мешканець Маріуполя.
На щастя, постраждалий живий, він отримав легкі ушкодження.
“Росія продовжує створювати небезпеку українцям в Маріуполі. Щодня. Щогодини”, - підсумував Андрющенко.
Як раніше повідомлялось, в тимчасово окупованому росіянами Маріуполі через підрив на боєприпасах загинув 21 енергетик.