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В Маріуполі на російській міні підірвався енергетик, - Андрющенко

Росіяни продовжують нести небезпеку мирним людям.

В Маріуполі на російській міні підірвався енергетик, - Андрющенко
Фото: Instagram/petpavan

Вчора, 5 жовтня, на російській міні в тимчасово окупованому росіянами Маріуполі підірвався ще один енергетик.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він уточнив, що постраждалий енергетик - мешканець Маріуполя. 

На щастя, постраждалий живий, він отримав легкі ушкодження.

“Росія продовжує створювати небезпеку українцям в Маріуполі. Щодня. Щогодини”, - підсумував Андрющенко.

Як раніше повідомлялось, в тимчасово окупованому росіянами Маріуполі через підрив на боєприпасах загинув 21 енергетик

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